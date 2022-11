Mirto – Il Consiglio Comunale di Mirto, riunitosi ieri sera in Sessione ordinaria, ha attuato il Bilancio di previsione 2022/2024, il DUP (Documento Unico di Programmazione) dello stesso periodo di riferimento e il Programma triennale delle opere pubbliche, che comprende anche l’Elenco annuale dei lavori per l’anno 2022.

Le tre proposte all’ordine del giorno sono state approvate con i voti favorevoli dei 7 Consiglieri di maggioranza (2 collegati da remoto), mentre si è astenuto il componente del gruppo di minoranza; il civico consesso ha anche discusso il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 e la costituzione di comunità di energie rinnovabili e solidali.

L’argomento del Bilancio è stato illustrato dall’Assessore al ramo Carlo Sgrò, il quale ha fatto notare il parere favorevole del Revisore dei conti e che al momento il prospetto finanziario è bloccato per quanto riguarda gli accantonamenti; l’Assessore ha sottolineato che il Comune paga, per le spese del personale, 538.000 euro annui e non può utilizzare le somme come vorrebbe. L’Assessore Sgrò ha poi spiegato che, per le spese in conto capitale, l’ente ha ottenuto diversi finanziamenti. E’ intervenuto anche il Sindaco Maurizio Zingales, il quale ha messo in evidenza che la situazione finanziaria dei Comuni siciliani è complicata, soprattutto per il caro bollette; sono infatti 52 i Comuni in dissesto finanziario, mentre 50 quelli che hanno un Piano di riequilibrio.

Il DUP è un atto propedeutico al Bilancio, come anche il Programma triennale delle opere pubbliche; il Piano dei lavori, per l’anno 2022, non prevede variazioni di rilievo rispetto all’anno precedente e l’importo complessivo ammonta a 4.808.607,12 euro, a cui si fa fronte con i diversi trasferimenti regionali, nazionali ed europei. Anche il Programma biennale di forniture e servizi, proposta attivata all’unanimità dai Consiglieri presenti, viene presentato come argomento preliminare al Bilancio.

La costituzione di comunità di energie rinnovabili rientra nell’ambito della transizione ecologica, portata avanti all’interno dei progetti del PNRR. “E’ stato pubblicato in merito un avviso lo scorso Giugno – ha dichiarato a riguardo il Sindaco Zingales – e il nostro Comune ha aderito, presentando tutta la documentazione, e siamo stati ammessi al finanziamento. Questa energia sarà messa in rete, in modo da limitare il deficit energetico e per aiutare le persone meno abbienti a pagare il costo elevato dell’energia“.