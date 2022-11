Consiglio Comunale aperto stasera a Barcellona Pozzo di Gotto relativamente alla situazione dell’Ospedale “Cutroni Zodda”. Nell’aula consiliare di Palazzo Longano saranno presenti anche i sindaci del Distretto Socio Sanitario D28 che hanno già preparato una nota, puntando l’indice contro presunte inadempienze da parte dell’Asp di Messina.

“Come sindaci del Distretto Socio Sanitario D28 – scrivono – denunciamo la cronica e costante inadempienza dell’Asp di Messina sulla gestione dell’Ospedale Cutroni Zodda. Il Presidio di Barcellona Pozzo di Gotto, unico vero e immediato punto di riferimento per i nostri territori, è stato offeso, deturpato, depotenziato, impoverito.

Il Cutroni Zodda, nel 2019, revocati gli ospedali riuniti, veniva classificato Presidio Ospedaliero di Base, sede di Pronto Soccorso, indipendente e autonomo rispetto al Presidio Ospedaliero di Milazzo. Il decreto dell’Assessorato Regionale alla Salute, Pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del’8 febbraio 2019, assegnava 110 posti letto, suddivisi tra i reparti di Chirurgia Generale, Medicina Interna, Ortopedia e Traumatologia, Astanteria, Neurologia, Urologia, Oncologia, Geriatria, Lungodegenza, Malattie Infettive, Riabilitazione Funzionale. Alcuni reparti aspettavano dotazione organica per la loro piena funzionalità. E qui l’Asp è rimasta inadempiente. Unica in Sicilia a non procedere, a tre anni di distanza, ad attuare le procedure per adeguare la dotazione organica. Proprio da qui partono tutti gli attuali problemi del Cutroni Zodda: non si può assumere personale sanitario e il personale attualmente in forze è chiaramente insufficiente per una nuova riconversione”.

“Quando arrivò l’emergenza Covid-19, con la conversione dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto in presidio Covid data la presenza del Reparto di Malattie Infettive, tutti i 110 posti letto vennero utilizzati esclusivamente per contagiati dal coronavirus – prosegue la nota – Tutte le unità operative furono chiuse e la maggior parte del personale trasferito a Milazzo. A Barcellona arrivò la Pneumologia, al Fogliani si trasferì la Neurologia. Situazione che poteva trovare piena giustificazione fino al 2021. Ma adesso l’emergenza è finita da un pezzo e si sarebbero dovute creare aree Covid dedicate, cosiddette nuvole o bolle, in tutti gli ospedali in modo da adeguarli alla nuova situazione sanitaria. Questo, a Barcellona Pozzo di Gotto, non è mai successo. Il cronoprogramma dell’Assessorato Regionale alla Salute è stato completamente ignorato. E le bolle Covid non sono mai state create, lasciando il Cutroni Zodda ancora presidio Covid, senza un pronto soccorso funzionale all’utenza e in balia degli eventi.

L’inadempienza dell’Asp di Messina lascia sconcertati e crea, nella pratica, un buco di 110 posti letto nel Distretto D28, privando un grandissimo bacino d’utenza dell’area di emergenza-urgenza. In fondo, soltanto 100.000 persone si vedono negato il fondamentale diritto alla salute… Questo solo e soltanto per celare la più grave delle inadempienze: il MANCATO ADEGUAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA (ATTO AZIENDALE) ALLA NUOVA RETE OSPEDALIERA e quindi la rifunzionalizzazione in Presidio Ospedaliero di Base con sede di Pronto Soccorso del Nuovo Cutroni Zodda. La politica rifletta e non soltanto la politica”.