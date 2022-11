Il Comprensorio del Tindari esce sconfitto dal big match contro il Monforte San Giorgio nella 7^ giornata del campionato di prima categoria girone D con il risultato di 3 a 2, al termine di una partita intensa, giocata a viso aperto da entrambe le squadre che non si sono risparmiate per tutti i novanta minuti.

I padroni di casa si sono portati subito in vantaggio al 10 minuto di gioco con Torre che sfrutta al meglio l’assist di Cannuci che mette al centro il tap in vincente. Il Comprensorio accusa il colpo, ma non si disunisce e mette più volte in difficoltà la difesa avversaria, riuscendo a pareggiare al 42° quando, sugli sviluppi di una rimessa, Cipriano mette in area un preciso cross che viene intercettato dall’attaccante Serraino, che di testa mette in rete.

Nel secondo tempo le due squadre continuano incessantemente ad attaccare e al 61° il Monforte si riporta nuovamente in vantaggio con Battaglia su un calcio di rigore, concesso per fallo di mano in area.

Il Comprensorio non ci sta e all’81° giunge al pareggio ancora con il bomber Serraino che, su lancio di tacco di Di Luca, sul filo del fuorigioco, si invola verso l’area avversaria e supera il portiere di casa.

Le squadre sembrano accontentarsi del pareggio, ma all’85’, sugli sviluppi di un calcio di punizione per il Monforte battuto da Midili, il numero 1 pattese Virecci respinge corto il tentativo di Battaglia e, a conclusione di una mischia in area, ne approfitta Chillari che è lesto e ribadisce in rete, fissando il risultato definitivo 3-2.