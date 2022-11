Barcellona – La notizia della riapertura delle indagini del caso relativo alla sparizione dell’allevatore Salvatore Chiofalo, 32 anni, riaccende le speranze dei familiari che non hanno mai visto sopirsi il desiderio di conoscere la verità su quanto accaduto al loro caro. Una storia lunga sei anni che adesso potrebbe essere a una svolta, come si evince dal Comunicato Stampa diramato oggi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina.

LA SCOMPARSA – Salvatore esce di casa intorno alle 6,30 del 27 agosto 2016. Esce sempre presto per prendersi cura dei vasti terreni e del bestiame che il padre gli ha lasciato in eredità. Mette passione e cura in tutto, è un gran lavoratore. Da quel giorno, però, i suoi familiari non hanno più sue notizie. Salvatore sembra essere sparito nel vuoto, ingoiato dal nulla. Le ricerche si rivelano inutili. La famiglia teme subito che qualcuno possa avergli fatto del male e presenta denuncia ai Carabinieri che avviano immediate ricerche sulle colline barcellonesi.

L’AUTO INCENDIATA – L’auto dell’allevatore viene ritrovata intorno alle 13,00 del 28 agosto 2016, completamente distrutta dalle fiamme, in località Pizzo Soglio, in contrada Praga. Un mistero nel mistero. Chi ha incendiato quel fuoristrada Toyota Land Cruiser di colore bordeaux? I Ris esaminano l’auto meticolosamente alla ricerca di indizi utili. Secondo il cognato, Salvatore non sarebbe mai andato in un posto che nulla ha a che vedere con le sue proprietà. Il congiunto nota inoltre che il fuoristrada non ha inserito il 4X4 e quindi desume che forse è stato forzato da qualcuno che comunque doveva essere pratico della zona.

VOLONTARI AL LAVORO NEL 2020 – A oltre quattro anni dalla scomparsa di Salvatore, il 21 settembre 2020, un gruppo di volontari si mette all’opera con il supporto di una squadra di esperti con tanto di Metal detector. Le ricerche, con l’ausilio di Volontari della Protezione Civile, portano al ritrovamento, in una vallata a ridosso dell’abitato di Migliardo, di qualcosa di molto interessante da far esaminare che viene consegnato ai Carabinieri del Ris. Le notizie accendono le speranze della famiglia.

IL SOGNO DELLA MAMMA E DELLA SORELLA – La sorella di Salvatore, Mariella, ha dichiarato a “Chi l’ha visto?” di sognare il fratello che chiede di essere cercato. Sogno analogo ha riferito la mamma: “Ho sognato mio figlio tutto sporco di terra, lo tiravo da sotto terra e lo pulivo. Per questo io sono convinta che sia in qualche posto qui vicino e noi chissà quante volte ci siamo passati”. La donna rivolse anche un appello alla persona che poteva aver fatto del male a suo figlio: “Chiedo a questa persona di passarsi una mano sulla coscienza, fare anche una telefonata anonima e dirci dove lo ha messo”.

LA RIAPERTURA DELLE INDAGINI – Per la scomparsa di Salvatore Chiofalo, fin da subito indicata come un possibile caso di lupara bianca, ci sono già indagate diverse persone, accusate di avere ucciso l’allevatore e di avere soppresso il suo cadavere. Determinanti riscontri potrebbero giungere dalla comparazione del Dna dei familiari con quello presente su un teschio ritrovato nell’Aprile 2021 in località Fondacarso. Al momento, i Carabinieri – che mantengono il riserbo sulla vicenda – parlano soltanto di “apporto di nuovi elementi investigativi”.