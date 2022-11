Dopo lo show tenutosi lo scorso 17 agosto 2022 al circolo Umberto Fiore di Messina, che lo ha visto trionfare diventando il nuovo RIW Champion, il pluricampione messinese Giuseppe Campagna – in arte G KING – tornerà a difendere la sua cintura sui ring della Cobra Wrestling Association, esattamente a Torhout piccola cittadina belga non distante dalla rinomata Bruges.

La difesa della cintura di campione RIW si svolgerà in occasione dello show “GENESIS” il prossimo 19 novembre 2022. L’evento, format di punta della federazione guidata dal presidente Kurt Clauw, è organizzato in occasione dei 5 anni trascorsi dalla fondazione della promotion belga e vedrà atleti provenienti da tutta Europa sfidarsi per aggiudicarsi gli allori messi in palio.