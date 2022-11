Processo confermato il 14 dicembre per Claudio Costantino. Il gup Maria Militello ha detto no alla richiesta di essere giudicato in abbreviato nel processo sul duplice omicidio di Camaro che lo vede accusato di aver ucciso Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò.

Il gup ha deciso che si andrà in Corte d’Assise con il rito immediato. Oggi era in programma a Palazzo Piacentini l’udienza camera sulla richiesta di essere giudicato in abbreviato avanzata dai difensori di Claudio Costantino, gli avvocati Carlo Taormina e Filippo Pagano.

L’uomo è accusato di aver ucciso il 2 gennaio a Camaro San Luigi a colpi di pistola Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò. La richiesta dei difensori del presunto killer avanzata lo scorso 21 ottobre mirava ad ottenere uno sconto di pena pari ad un terzo dell’eventuale condanna. Quello registratosi oggi ‐ affermano gli avvocati Pagano e Taormina – non è altro che un passaggio di natura tecnica. L’articolo 438 comma 1 bis del c.p.p. stabilisce che “non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo”. E poiché la Procura ha contestato delle aggravanti che fanno aumentare il limite di pena edittale, il gip non ha potuto dare corso al giudizio abbreviato.