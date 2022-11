Santa Lucia del Mela – Tempo di bilanci per l’esercitazione “Sisma dello Stretto 2020” che ha visto coinvolti diversi comuni della fascia tirrenica. Entisiaste le amministrazioni di Santa Lucia del Mela, Spadafora e Rometta, che in prima linea hanno assistito a tre giorni altamente formativi. Dal 4 al 6 novembre la Protezione Civile è stata impegnata in questa simulazione di un terremoto di magnitudo 6, che ha avuto effetti catastrofici su territorio e popolazione. Diversi gli scenari previsti.

“L’esercitazione Sisma dello Stretto 2022, organizzata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che si è svolta nei giorni 4-5-6 novembre 2022 nelle le province di Messina e Reggio Calabria, ha visto anche la partecipazione del nostro gruppo comunale. -hanno dichiarato da Santa Lucia del Mela -Ai nostri volontari un grazie per l’impegno e la passione dimostrati sia per affrontare le situazioni di emergenza ed anche nelle esercitazioni utili per testare mezzi ed attrezzature e per migliorare l’efficienza della struttura organizzativa per portare soccorso alla popolazione.”

Stesso entusiasmo mostrato dal Primo Cittadino di Rometta Nicola Merlino: “Si concluderanno le interessanti ed istruttive esercitazioni di protezione civile “sisma dello stretto” nel corso delle quali abbiamo avuto modo di conoscere persone speciali ad incominciare dall’ing. Maurizio Costa e dall’arch. Gisella Palumbo. Un grande ringraziamento -ha dichiarato il Sindaco di Rometta- all’ing. Salvo Cocina ed a tutta la protezione civile regionale. Congratulazioni anche alle nostre associazioni di protezione civile Pantera, Mari e Monti ed Elios ed all’ass. Pippo Saija, oltre al nostro COC con in testa l’ ing. Nicola Cannata, l’ ing. Salvatore Crino’ ed il geometra Lucia Previte, per l’ineccepibile lavoro svolto e per gli apprezzamenti conseguiti.”

Anche Spadafora è stata in prima linea in questi tre giorni di esercitazione. “È stato veramente molto interessante ed entusiasmante relazionare -ha dichiarato la Sindaca Tania Venuto- presso la sede operativa in tenda al Palarescifina ad Ambasciatori di tutto il mondo, al dipartimento nazionale e regionale di protezione civile e al direttore del dipartimento ing.Cocina e al dirigente ing. Bruno Manfre’ dell’ esercitazione e dell’ esperienza vissuta in questi 2 giorni nel nostro paese.”