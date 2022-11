Rometta – Rometta oggi piange la perdita di un suo figlio amato e stimato da tutti. Si è spento improvvisamente il dott. Giuseppe Merlino, Pippo, come tutti lo chiamavano. A darne notizia ieri il Sindaco Nicola Merlino: “Sgomento per l’inattesa e triste notizia, a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale di Rometta, esprimo le più profonde e sentite condoglianze, per la perdita del caro dott. Pippo Merlino, a Mimma, ai figli Davide ed Erica, a Valeria ed a Nicola Cannata, ed ai familiari tutti.”

Era un bravo medico, di quelli sempre col sorriso sulla bocca e pronto ad aiutare il prossimo. La bontà d’animo è la qualità che descrivono oggi tutti i suoi concittadini, nella valanga di pensieri rivolti a lui, che ha invaso i social network. Oggi Rometta lo ricorda così: “Una delle tante cose che non dimenticheremo -scrivono dalla Fraternità Amici di gesù Buon Pastore- mai fu quando lo abbiamo visto entrare vestito con un camice fiorato per far sorridere i pazienti che aspettavano nel suo ambulatorio a Rometta Marea…semplicemente per strappare loro un sorriso, per togliere loro la paura del dolore, per far sì che si illuminasse la loro giornata o forse dimenticassero almeno per un momento di dover aver a che fare con la malattia.”

Classe ’56, la sua è stata una vita spesa per fare del bene. Dalla sua professione alla sua forte religiosità. Quanti romettesi e non solo sono passati dalle sue mani e dal suo studio per essere curati? Sempre con professionalità e gentilezza.

A ricordarlo è anche l’Associazione Teatrale Saro Costantino, di cui faceva parte: “L‘associazione teatrale Saro Costantino si stringe nel dolore per la perdita improvvisa e prematura di un fratello ed amico. Una persona sempre pronta a regalare un sorriso, gentile e allegra. Per te il sipario si è chiuso troppo presto ma pieno di applausi scroscianti, ti vogliamo ricordare così.”

“Attonita ed ammutolita la comunità virtuale di Rometta Piazza Margherita formula sentite condoglianze a Mimma, Davide, Erica ed ai familiari tutti per la dolorosa e tragica dipartita del loro congiunto dott. Giuseppe “Pippo” Merlino, le cui non comuni doti umane e professionali lasceranno un vuoto incolmabile in tutti noi.” così invece lo ricorda la comunità virtuale di Rometta Piazza Margherita.

L’intera redazione di 98zero porge le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli, alla sorella, al cognato e a tutta la famiglia Merlino in questo momento di dolore.