Affidati dall’Asp 5 di Messina gli incarichi tecnici per la redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica “rafforzati” relativi ai lavori di adeguamento strutturale per i presidi ospedalieri del territorio. Si tratta del piano di interventi di messa in sicurezza sismica degli ospedali denominato “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”, finanziato nel quadro della missione 6 salute del PNRR.

L’Asp ha affidato gli incarichi di progettazione gli interventi di adeguamento strutturale negli ospedali di Mistretta e Patti, nell’area dei Nebrodi. Il primo incarico è stato assegnato all’ingegnere David Previti di Raccuja, per un importo contrattuale pari a 159.544,14 euro, a fronte di un quadro economico complessivo previsto per i lavori da 5 milioni.

Per l’ospedale “Barone Romeo” la progettazione è stata affidata alla società “Studio Ardesia” di Messina, per un importo di 79.028,54 euro, relativo alla progettazione di opere di adeguamento strutturale per complessivi 6.017.971 euro.

Ancora da assegnare gli incarichi tecnici per i nosocomi di Sant’Agata Militello e Lipari, mentre sono già stati individuati i tecnici progettisti per l’adeguamento strutturale anche degli ospedali di Milazzo, Barcellona e Taormina.

I progettisti incaricati avranno tempo 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto per presentare gli elaborati e comunque entro il 31 dicembre prossimo. Il piano operativo prevede l’indizione della gara entro marzo 2023.

Gli interventi di messa in sicurezza degli ospedali rientrano, come detto, nell’ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa per la componente 2, parallelamente alla componente 1 che prevede invece come noto la creazione delle tre tipologie di strutture suddivise in Ospedali di comunità, Case di comunità, Centrali operative territoriali.