Torregrotta – Donare un sorriso a tutti quei bambini che sono costretti in ospedale. Farli sorridere in un periodo di festa e gioia come il Natale. È questa la missione che ha spinto due fratelli, Dario e Dalila Ilacqua, di Torregrotta, a portare avanti, per il secondo anno consecutivo, una raccolta di giocattoli nuovi. I balocchi, che verranno raccolti da alcuni esercizi commerciali della zona, verranno consegnati ai reparti pediatrici degli ospedali di Messina (Papardo e Policlinico), Milazzo e Patti.

Donare un gioco è facile. Ognuno dovrà essere confezionato e contrassegnato con sesso ed età del possibile ricevente. È possibile anche scrivere ed allegare un biglietto di auguri. I pacchetti dovranno essere consegnati ad alcuni esercizi commerciali (trovare nella locandina allegata l’elenco completo) dislocati nei seguenti comuni: Messina, Villafranca, Saponara Marittima, Rometta, Spadafora, Venetico, Fondachello Valdina, Torregrotta, Monforte Marina, Roccavaldina, San Pier Niceto, Pace del Mela, Gualtieri Sicaminò, Santa Lucia del Mela, Olivarella, Milazzo, Brolo, Gliaca di Piraino, Gioiosa Marea e Patti. Per consegnarli c’è tempo fino al 19 dicembre.

Lo scorso anno l’iniziativa era nata solo con l’intendo di donare i giochi al reparto di pediatria dell’ospedale di Milazzo. Eppure il successo dell’edizione 2021 è stato così travolgente che i giocattoli son bastati anche per gli ospedali di Messina e Patti. “Quest’anno io e mia sorella -dichiara Dario Ilacqua- abbiamo pensato di coinvolgere anche le attività commerciali, in modo che possano fungere da piccoli centri di raccolta e facilitare quindi coloro che vogliono donare i giochi.”

“Dobbiamo ammettere -continuano i fratelli Ilacqua- che molte attività commerciali hanno dato la loro disponibilità. Trovate tutti i punti di racclta in locandina. Novità di quest’anno è che faremo la consegna con l’aiuto di alcune mascotte, grazie all’associazione Marameo. Vorremo anche coinvolgere qualcuno che suoni la zampogna, così da portare anche della musica. Se i giocattoli saranno abbastanza, li consegneremo anche ai reparti di Sant’Agata Militello e Taormina.”