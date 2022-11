La Santangiolese batte in casa il Mistretta per 4 a 1 mentre il San Fratello, senza Delfio Calabrese che ha annunciato il suo ritiro dal calcio, cede in casa contro la quotata Aspra per 1 a 3.

Frena la sua poderosa corsa verso le posizioni di alta classifica il Gioiosa incappata in una giornata storta sul campo del Casteldaccia. Priva di Biondo, Ceraolo, Truglio, Di Pietro, la formazione di Nardi parte comunque bene ma dopo l’errore di Gullà a tu per tu con il portiere avversario subisce la rete dei padroni di casa al 26esimo con Gnoffo. Un altro colpo di testa qualche minuto dopo vale il doppio vantaggio per il Casteldaccia che a fine gara realizza la terza rete con Bordon. Nel recuper il gol della bandiera per il Gioiosa di Gullà.

Il Pro Falcone pareggia 3 a 3 in casa contro il Villarosa.

Di seguito i risultati della non giornata di campionato di Promozione Girone B

Castellucese – Geraci 2 – 4

Pro Falcone – Villarosa 3 – 3

San Fratello Aspra 1 – 3

Santnagiolese – Mistretta 4 – 1

Castelbuono – Lascari Cefalù 2 – 0

Casteldaccia – Gioiosa 3 -1

Ha riposato il Gordonia Delia

La classifica vede ancora saldamente in testa il Geraci con 22 punti seguito da Aspra a 14, Gordonia Delia 14, Castelbuono e Santnagiolese 13. Il Gioiosa si ferma ad 11 punti insieme al Villarosa. Falcone, Casteldaccia e San Fratello 9 punti. Chiudono la classifica Lascari Cefalù e Castelluccese a 8 e Mistretta a 7 punti.