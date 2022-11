I Consiglieri Comunali di opposizione Mangano, Gazia, Scafidi, Liotta e Truglio richiedono nuovamente al Presidente del Consiglio Cristian Gierotto di intervenire per ricevere la documentazione richiesta già il 28 ottobre scorso con sollecito alla responsabile dell’area Economico-Finanziaria del Comune Antonella Micale.

La minoranza scrive infatti che “In considerazione dell’imminente scadenza del termine per l’approvazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale, della convocazione del Consiglio Comunale per il prossimo 08/11/2022 e degli ingiustificati ritardi degli uffici comunali

competenti, per il rilascio della documentazione reiteratamente sollecitata anche nella seduta della conferenza dei capigruppo del 04/11/2022, nel rinnovarLe l’invito a farsi parte attiva affinché tutti i consiglieri comunali, senza distinzione di appartenenza tra maggioranza e minoranza, possano svolgere nella forma più qualificata e proficua il proprio mandato elettorale, con la presente si chiede la trasmissione della documentazione necessaria”.

I documenti richiesti da CambiAmo Capo sono, nello specifico:

Prot. n. 26512 del 06/09/2022; Prot. n. 27285 del 12/09/2022; Prot. n. 31037 del 12/10/2022; Prot. n. 33182 del 28/10/2022; Prot. n. 33179 del 28/10/2022; Prot. n. 33173 del 28/10/2022; Prot. n. 33041 del 27/10/2022; Prot. n. 33418 del 02/11/2022.

I Consiglieri guidati dal capogruppo Renato Mangano chiedono, inoltre, “la trasmissione della “Bozza Rendiconto 2021”, del “Documento di Sostenibilità del Piano di Riequilibrio” e di quella documentazione che il Presidente del Consiglio Comunale dovesse considerare prodromica per una compiuta valutazione di tutti quei documenti finanziari collegati all’approvazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale, al fine di scongiurare il default”.