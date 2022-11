Messina – L’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina ha diramato i dati relativi a ricoveri e decessi in riferimento all’ultima settimana. Gli stessi, che prima venivano forniti giornalmente, vengono adesso diffusi con cadenza settimanale così come deciso dal Ministero della Salute.

Secondo quando riferito, gli attuali positivi complessivi in provincia di Messina sono 1.746, di cui 1.421 nuovi casi nell’ultima settimana. Per quanto riguarda la suddivisione per distretti sanitari: 189 sono gli attuali positivi nel distretto di Barcellona Pozzo di Gotto (141 nell’ultima settimana); 27 nel distretto di Lipari (25), 808 nel distretto di Messina (673), 215 nel distretto di Milazzo (174), 82 nel distretto di Mistretta (55), 167 nel distretto di Patti (139), 159 nel distretto di Sant’Agata Militello (131), 99 nel distretto di Taormina (83).

Sono stati inoltre resi noti tre decessi.