Catania – La nave Ong Humanity 1 non riparte e oggi presenterà ricorso al Tar del Lazio contro il decreto del Governo con un braccia di ferro destinato a continuare.

Sulla nave restano 34 naufraghi, uno di loro si è sentito male dopo avere appreso che non sarebbe potuto scendere. Ieri intanto è arrivata anche Geo Barents di Medici senza frontiere, sono scesi in 357 su 572. Il comandante della Humanity ha scelto di non ripartire. La Ong sostiene che tutti devono scendere, secondo le regole internazionali del diritto di asilo.

Le scelte del Governo scatenano reazioni a sinistra. Il deputato Aboubakar Soumahoro ha affermato che un pool di avvocati sta seguendo la posizione dei profughi rimasti a bordo e ha affermato che questa selezione è in contrasto con la Convenzione Onu sul diritto del mare. E tuona anche Enrico Letta: “Il carico residuale e lo sbarco selettivo. Linguaggio inaccettabile per scelte a Catania ancor più inaccettabili, contrarie ai principi di umanità e alle regole internazionali. #Humanity1”.