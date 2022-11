Si è conclusa l’esercitazione di Protezione Civile simulazione emergenza sismica e rischio tsunami a Villafranca Tirrena. È stato allestito nel comune tirrenico un campo base composto da soccorritori e mezzi presso gli Impianti Sportivi (Fagnani- Terre Forti) in contrada Fiume Gallo, con esercitazioni su tutto il territorio e momenti di informazione/ formazione.

Soddisfatta l’assessora alla Protezione Civile Gianfranca Alessi.“Tre giorni di scaturiti da mesi di promozione del territorio attraverso incontri presso il DPC di Messina – ha detto Alessi – che ha individuato una nostra zona Terreforti come luogo di ammassamento per la realizzazione di un campo idoneo ad accogliere circa 250 volontari di protezione civile provenienti dalle province di Enna e Caltanissetta con i quali siamo stati gemellati. A loro va il nostro più sentito ringraziamento per averci guidato per mano in questa straordinaria esperienza di gestione del COC e simulare scenari e trovare soluzioni di intervento immediato con squadre di soccorritori. Un plauso va al nostro gruppo comunale di volontari di P.C. per la loro disponibilità ed impegno. Al nostro sindaco Cavallaro grazie per la sua professionalità ed esperienza messa in campo. Ieri durante la visita dell’ing Cocina DRPC ha ulteriormente rafforzato i valori e lo spirito del volontariato tra applausi e soddisfazione per la grande prova di insieme data da tanti volontari e da un sistema integrato che in sinergia garantisce un ottimo esito. Sicuramente da oggi avremo la possibilità di mettere in campo azioni più organizzate ed efficienti, fatte da volontari preparati, che sapranno come utilizzare mezzi, risorse e comportamenti corretti da adottare in caso di emergenze. Posso considerare altamente formativa l’esperienza acquisita in questi 3 giorni. Grazie a tutti” .