Longi – Si è tenuta Venerdì 4 Novembre nel Comune di Longi, presso Piazza degli Eroi, la cerimonia di commemorazione dei caduti delle due guerre mondiali, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Per l’occasione è stata deposta una corona ai piedi della statua della vittoria ed è stata celebrata la Santa Messa dall’arciprete Giuseppe Prestimonaco; successivamente il Sindaco Antonino Fabio ha ricordato i nomi dei longesi caduti in guerra e ha condannato la guerra in ogni sua forma.7

Alla celebrazione hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, tra cui il Maresciallo Maurizio Tanania, molti cittadini e i bambini della Scuola dell’infanzia, i quali la mattina avevano deposto una coroncina realizzata con un cartoncino colorato verde.