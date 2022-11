Città di Sant’Agata d’autorità nella decima giornata di serie D, contro il fanalino di coda Mariglianese, superato con un 4 a 0 che non ammette repliche. Sin dalle prime battute la squadra santagatese ha tenuto in mano il pallino del gioco senza riuscire tuttavia nel primo tempo a capitalizzare l’evidente supremazia territoriale.

Solo una vera al 30’ con D’Aleo che svirgola la conclusione a botta sicura all’altezza del dischetto con lo specchio della porta spalancato davanti a sé.

Dal riposo esce però un Città di Sant’Agata più cinico e già dopo nemmeno 1’ arriva il gol di Calafiore, un po’ fortuito come lo stesso centrocampista ammetterà a fine gara, il cui tiro cross da sinistra s’insacca nel sette.

Per il Città di Sant’Agata la strada è tutta in discesa ed al 13’ arriva la rete di capitan Giorgio Cicirello che svetta di testa e mette in porta un perfetto traversone di Squillace. I padroni di casa sono in controllo totale del match ed al 36’ ci pensa Squillace a firmare il tris con un violento diagonale che s’infila sotto la traversa senza lasciare scampo al portiere ospite. Al 39’ il poker di reti è servito da Mazzamuto che spara da 5 metri un fendente imparabile sotto l’incrocio dei pali.

Quinta vittoria in cassaforte per il Città di Sant’Agata, a quota 15 in classifica, a pari punti col Locri, prossimo avversario domenica in terra calabra.