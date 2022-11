Galati Mamertino – La Mamertina travolge 5-1 in trasferta il Pro Tonnarella, nella terza giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La formazione di Galati Mamertino, guidata da mister Vitale, conquista una netta e larga vittoria, che le permette di trovarsi da sola in seconda posizione in classifica con 7 punti, a sole 2 lunghezze dalle capoliste Fondachelli e Club Sportivo Oliveri (le 2 squadre guidano il Campionato a punteggio pieno, con 9 punti).

Il match odierno è stato deciso dalle reti di Giuseppe Fabio, Stefano Sirna, Manuel Spasaro, Luigi Caminiti e Pietro Carcione; inutile per gli ospiti il gol di Bellinvia. Nel prossimo turno la Mamertina affronterà in casa al “Ducezio-Parafioriti” il Mirto, in un derby molto atteso e che verrà disputato nel weekend tra il 19 e il 20 Novembre.

Terzo successo consecutivo per il Fondachelli, che ha superato in trasferta 3-1 il Tusa con le reti di Seke, Bartolone e Barrie. Pareggio, invece, 2-2 tra Caronia e Castell’Umberto; per i locali sono andati a segno Fabio e Fonte, mentre per gli ospiti Antonuccio e un autogol.