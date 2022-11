San Salvatore di Fitalia – La Fitalese ottiene un prezioso pareggio in trasferta 1-1 contro il Real Rocchenere, nel match valido per la settima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La formazione di San Salvatore di Fitalia, dunque, si riscatta dopo la sconfitta interna contro il Rometta Marea dello scorso turno e conquista un punto su un terreno di gioco difficile, come il Comunale di Roccalumera; per la Fitalese è andato a segno Rinaldo, che ha risposto alla rete locale siglata da Fimognari.

Nel prossimo turno impegno casalingo per la Fitalese, che affronterà la Juvenilia; la Fitalese attualmente si trova al settimo posto con 8 punti e al momento i playoff distano solo 1 punto.

Negli altri incontri della giornata da segnalare le sconfitte di Alcara e Ficarra. L’Alcara è stata superata in casa 3-1 dalla capolista Pollina Finale, per via della doppietta di Parisi e della rete di Urso, mentre il Ficarra è stato sconfitto in trasferta con lo stesso punteggio dal Rometta Marea, con la doppietta di Morabito e il gol di Barbera.