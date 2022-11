Si è spento improvvisamente la notte scorsa, all’età di 73 anni, il Dr Domenico Battaglia, da tutti conosciuto come Mimmo, Sindaco del Comune di Villafranca Tirrena dal 1993 al 2002.

Sin da giovane è stato un punto di riferimento per la comunità, organizzando tanti spettacoli teatrali e plurime manifestazioni a carattere socio-culturale. La sua è stata una ricca esperienza lavorativa negli Enti Locali. Ha ricoperto prestigiosi incarichi dirigenziali, anche Comune di Messina. Ha fatto parte del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana nella corrente riconducibile all’On. Gullotti. Negli anni ‘70, è stato nominato Segretario della Sezione di Villafranca Tirrena, Comune in cui ha poi ricoperto vari ruoli da Amministratore, fino alla già menzionata carica di primo cittadino.

Negli anni 2000 è stato eletto alla Presidenza del CdA dell’Amam, ricoprendo anche importanti incarichi in organismi regionali.

Uomo “d’altri tempi”, personalità di grande spessore culturale e di notevole equilibrio e moderazione. Persona perbene e galante, Battaglia ha mantenuto nel tempo la cordialità e la bontà che lo hanno sempre contraddistinto.

La sua morte ha destato vasto cordoglio nella cittadina tirrenica. Era stimato da tutta la comunità. A renderlo noto è l’attuale sindaco Giuseppe Cavallaro a nome di tutta l’amministrazione comunale, con un messaggio di “profondo cordoglio” pubblicato sulla pagina istituzionale del comune tirrenico.

“Il Sindaco Giuseppe Cavallaro, la giunta, gli esperti, il presidente ed il consiglio comunale, gli ex sindaci ed amministratori di Villafranca Tirrena esprimono sentimenti di profondo cordoglio per la dipartita del Dott. Domenico Battaglia già Sindaco della nostra comunità e si uniscono al dolore dei familiari tutti”.

I funerali si svolgeranno domani alle15:30 nella Chiesa di N.S. di Lourdes a Villafranca Tirrena.