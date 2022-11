Galati Mamertino – Il Città di Galati cala un poker 4-0 all’OR.SA. Promosport Barcellona e ritorna in vetta alla classifica del Girone D di Prima Categoria con 18 punti.

Nell’incontro, disputato al “Ducezio-Parafioriti” e valido per la settima giornata del Campionato, il man of the match è Antonino Frisenda, autore di una tripletta, di cui una rete pazzesca realizzata da centrocampo; l’altro gol è stato messo a segno da Emanuele Serio, subentrato nella ripresa.

Parte subito in avanti il Città di Galati e al 6′ un cross pericoloso di Frisenda viene bloccato dal portiere ospite Paratore. Al 7′ e all’8′ vengono annullati due gol a Francesco Parafioriti, tra le proteste dei giocatori locali, ma il direttore di gara Arena di Palermo è irremovibile sulle sue decisioni. Il Città di Galati passa in vantaggio al 10′ con Frisenda, che supera in uscita Paratore su assist di Venuto e fa partire la sua Domenica perfetta. Spingono ancora i locali e al 16′ ci prova Enrico Parafioriti dal limite dell’area, ma la sua conclusione si perde a lato. Al 38′ Francesco Parafioriti colpisce l’incrocio dei pali direttamente su corner. Al 42′ Davide Vicario sfiora il raddoppio; l’attaccante galatese supera Paratore con un pallonetto, ma sulla linea salva il capitano ospite Sottile. Al 43′ Frisenda sigla il 2-0, con una gran botta dai 25 metri imparabile per Paratore.

Non cambia il copione nella ripresa ed è sempre il Città di Galati ad attaccare. Al 56′ Paratore respinge su Giuseppe Parafioriti, che si era liberato in area avversaria. Al 57′ gol pazzesco di Frisenda, che segna da centrocampo la sua tripletta personale, facendo esplodere il “Ducezio-Parafioriti“. Al 68′ Davide Vicario protesta per un fallo ai suoi danni in area, ma l’arbitro lascia correre. La prima azione pericolosa dell’OR.SA. arriva 69′ con Calderone, che impegna il portiere locale De Francesco. Il Città di Galati va ancora in avanti nel finale e al 77′ Eric Campisi spreca, facendosi respingere un tiro da un difensore avversario. Anche Davide Vicario non riesce ad andare in gol all’82’, quando una sua conclusione dall’interno dell’area finisce a lato. Il 4-0 arriva all’89’ con Emanuele Serio, che supera Paratore su cross di Miceli.

Il Città di Galati supera in testa alla classifica lo Stefano Catania, dopo la sconfitta subita la scorsa Domenica proprio contro la squadra di Mazzarrà Sant’Andrea. Lo Stefano Catania ha perso 3-2 in trasferta contro il Lipari, e adesso si trova in seconda posizione a 16 punti, a 2 lunghezze dal Città di Galati, in compagnia proprio del Lipari e dell’Aquila Bafia; per il Lipari sono andati a segno Puglisi, Licari ed Emma. L’Aquila Bafia ha superato in casa 4-1 il Melas, con la doppietta di Puliafito e le reti di Mataj e Durante. Nelle altre partite della giornata da segnalare la roboante vittoria della Nuova Rinascita Patti per 8-1 sulla Sfarandina, grazie alla tripletta di Siragusano, alle doppiette di Olivo e Adamo e al gol di Ousmann, e il successo del Sinagra 2-0 contro il Torregrotta, per via delle reti di De Gregorio e Radici.

Nel Girone C il Rosmarino continua ad essere padrone del Campionato e fa 7 su 7, battendo in casa 3-1 il Città di Castellana con i gol di Arcuri, Galati e Iuculano; il Rosmarino rimane da solo in vetta con 21 punti. Al secondo posto in classifica si trova l’Aluntina con 17 punti, grazie alla netta vittoria casalinga 6-0 contro il Real Casale, con la doppietta di Basilio Monastra e le reti di Nicola Gioitta, Mirko Monastra, Marco Lima e Andrea Collura.