RoccAcquedolcese sorprendente in casa del Modica. La formazione nebroidea riesce a conquistare l’intera posta in palio lontano dalle mura amiche grazie alle reti di Genovese e Mazouf. Ottimo lavoro! Prosegue il Magic Moment di Genovese e compagni che stanno ben figurando in questo torneo di Eccellenza.

Bene anche la Nebros che, con le reti del solito Fioretti dagli undici metri e di Carrello, supera con il più classico dei risultati il Comiso.

Tennistico risultato per la Nuova Igea Virtus che si sbarazza del Mazzarrone con sei reti una dietro l’altra. Le marcature giallorosse portano la firma di Vincenzi, Isgrò (doppietta), Flores, Aveni, D’Amico.

Perde il Milazzo con la Jonica. Per i rossoblu la sconfitta arriva nel recupero del match. Vantaggio dei padroni di casa con Valente al 50’, pareggio milazzese di Jantus e rete della vittoria della Jonica con D’Onofrio al minuto 92.

Vince per 1-0 il Taormina ad Acicatena grazie al calcio di rigore trasformato da Famà al 23’.

Gli altri risultati. Palazzolo – Siracusa 1-1, Real Siracusa – Virtus Ispica 1-1, Santa Croce Leonzio 1-1