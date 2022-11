È Gloria Crisafulli, alunna della Scuola “Leonardo da Vinci”, con 32 voti, la nuova Baby Sindaca di Villafranca Tirrena per l’anno scolastico 2022 – 2023.

Le elezioni, precedute da un confronto fra i vari candidati, si sono svolte presso i locali del Centro di Aggregazione Giovanile “Fabrizio Ripa” con un’ affluenza in aumento rispetto lo scorso anno, costituita da 151 votanti.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Cavallaro, la Presidente dell’associazione Villafranca Giovane, Federica Andronaco, l’assessora Gianfranca Alessi, l’assessora Barbara Di Salvo, il vice sindaco Nino Costa, la presidente del Consiglio d’Istituto Maria Grazia Salvo.

La Giunta comunale sarà invece costituita da Giulia Mazzeo (Vice Sindaco), Anastasi Flavio (assessore) Pino Alice (assessore) Russo Carmelo (assessore). Eletti al consiglio comunale Gianluca Macrì (Presidente del Consiglio), Abramo Francesco, Arena Giuseppe, Ruggeri Adele, Fazio Anastasia, Rizzo Alessio, Morabito Benedetta, Mariaserafina Saru, Maiorana Elisa, Amendolia Michele, Famà Alice, Mattei Matilde.

Un clima di grande partecipazione e di festa – spiega la neo baby sindaca, Gloria Crisafulli – . Sono molto contenta dell’incarico che mi è stato affidato e mi metterò subito al lavoro. Mi reputo una persona che può mandare avanti questa baby amministrazione e spero che una parte del mio programma posso portarla a termine – .

E’ soddisfatta la Presidente dell’associazione Villafranca Giovane, Federica Andronaco. “L’edizione è andata davvero molto bene, -ha detto-. Ringrazio i ragazzi dell’associazione ed i volontari del servizio civile che hanno gestito totalmente con grande impegno le operazioni di voto. Ritengo sia fondamentale coinvolgere i bimbi sin da piccoli alla politica, che rappresenta un momento di confronto, di aggregazione, di scambio anche solo per piccole idee. Sono davvero soddisfatta della riuscita di questo evento. La nuova baby sindaca è una ragazza e sono contenta anche di questo. Abbiamo in programma tanti progetti, che coinvolgeranno tutto il gruppo del baby sindaco, Consiglio e Giunta. Un grande in bocca al lupo ai ragazzi, che avrò il piacere di rivedere durante l’anno per organizzare tanti eventi insieme”.

“Sono molto contento per questa edizione 2022- 2023 – a dirlo è il Vice Sindaco di Villafranca Tirrena, Nino Costa -. Un momento importante – continua Costa – ormai da tantissimi anni promosso dall’amministrazione di Villafranca Tirrena in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile di Villafranca Tirrena e i ragazzi dellassociazione Villafranca Giovane volontari che gestiscono le operazioni di voto.

Un momento importante e formativo di confronto per questi ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena le classi quinte e tutta la scuola media, che iniziano a capire come funziona il meccanismo delle elezioni amministrative, del senso civico e della partecipazione attiva alla vita democratica del nostro territorio. Sono felice dell’elezione anche quest’anno di una ragazza baby sindaca, che ormai sta diventando quasi una tradizione. Questo dimostra che i nostri ragazzi sono sempre un passo avanti anche rispetto a noi adulti. Non posso che augurare buon lavoro ai neo eletti. Con una grande collaborazione e con progetti mirati alla valorizzazione del territorio porteremo avanti tantissime iniziative”.