San Filippo del Mela – La street art a San Filippo del Mela trova ancora linfa vitale in due nuovi progetti che nasceranno già la prossima settimana.

Dopo il successo dei primi progetti di Urban art sul territorio di San Filippo del Mela, “toghether” e “la Gelsominaia, la Pro Loco San Filippo del Mela torna con un nuovo piano che interesserà la frazione di Olivarella ed il centro cittadino e che vedrà il coinvolgimento di due artisti molto noti: Andrea Sposari e Salvo Ligama.

“Il progetto è stato approvato a luglio con il bando della democrazia partecipata. -ci racconta il Presidente della Pro Loco si San Filippo Matteo Draga- Si tratta di fondi che la Regione mette a disposizione ogni anno e per questo l’Amministrazione Comunale chiede di presentare dei progetti. Io, come Presidente della Proloco, ho insistito sul continuare a fare dei murales sul territorio filippese e abbiamo presentato questo progetto che è stato votato.

L’obiettivo infatti è quello di creare un circuito di street art a San Filippo del Mela. Con questi due nuovi murales aggiungiamo un altro tassello al nostro territorio. In un prossimo futuro vorremo censire queste opere murali e creare un turismo alternativo. Un’opera verrà realizzata all’interno della scuola secondaria di primo grado. La Dirigente Scolastica è stata molto gentile e entusiasta di questo progetto. L’altra opera, anche questa molto ad effetto, ha come filo comune ancora la sostenibilità. Se prima pensavamo al passato adesso la nostra visione del futuro è sull’attenzione a temi ambientali e gli artisti, sia Ligama che Sposari, hanno questa visione futuro.”

Città Futura, quasi a ricalcare la celebre canzone di Lucio Dalla, è l’evoluzione temporale del progetto “Gelsominaia”. “Non a caso -raccontano dalla Pro Loco filippese- il titolo sta ad indicare una proiezione futura, immaginaria della nostra terra come una figlia che sposa la natura e in cui il progresso è sinonimo di convivenza, simbiosi, rispetto e sostenibilità tra uomo e ambiente. Abbiamo riesumato il passato con la gelsominaia e vogliamo illustrare il futuro che ci auguriamo. Viviamo in un tempo in cui il macigno del mancato sviluppo commerciale che ha causato arretratezza e spopolamento può giocare a nostro favore e farci risollevare. Le nuove tecnologie ci assistono nella direzione di uno sviluppo sostenibile, la nostra terra offre opportunità che altri non hanno grazie alla posizione geografica, alla diversità biologica e al clima, in virtù di quanto elencato crediamo che la direzione giusta sia quella di fare arte, produrre bellezza e ripetere esempi virtuosi.”

Andrea Sposari, artista filippese che ha dato molti contributi alla cittadina, realizzerà un’opera sulla facciata della Scuola Media del centro cittadino. Una seconda raffigurazione sarà curata dal’artista Salvo Ligama su una parete privata all’interno del Parco Urbano Immacolata di Olivarella. I lavori prenderanno il via mercoledì.