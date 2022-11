S. Agata di Militello – Ieri alle ore 12.00, in tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “Cesareo”, guidato dalla dirigente scolastica, prof.ssa Angela Marciante, si è svolto un minuto di silenzio e di preghiera in un time out per la pace.

Le iniziative denominate “The Cry for Peace”, per le classi curato dal prof. Luigi Giallombardo insieme agli altri colleghi e docenti, sono compiute congiuntamente con la società civile e religiosa e con i movimenti ed associazioni santagatesi.

Ieri sera, in Piazza Castello, un momento di preghiera corale. Anche la città di Sant’Agata aderisce al progetto in simultanea nazionale che vede impegnata la popolazione nelle piazze e nelle chiese per pregare e per chiedere all’unisono la fine della guerra fra Russia ed Ucraina.