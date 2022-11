Sbarcano in 155 al Porto di Catania e vanno in una struttura provvisoria, 24 rimangono sulla Humanity 1. Non avrebbero problemi medici e quindi, secondo i criteri del Viminale, possono rimanere a bordo.

E chi è rimasto a bordo è disperato dopo settimane in mare. Governo Meloni e Ong proseguono la diatriba.