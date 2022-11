Milazzo – Ripresi i lavori per il completamento di Piazza San Papino che da area degradata sarà trasformata in luogo di aggregazione grazie al parco inclusivo realizzato dall’Amministrazione con una spesa di 54 mila euro ottenuti attraverso un finanziamento previsto dal Fondo di sviluppo e coesione per le infrastrutture sociali.

Le aree si distingueranno per fascia di età con giochi per i bambini più piccoli (2/4 +anni) e giochi per bambini più grandi (6/8/12 +anni). Ora saranno sistemati elementi di arredo urbano e le opere per rendere fruibile la piazza che vedrà anche una sistemazione della vegetazione esistente. A seguire sarà anche realizzato un angolo di calisthenics, una disciplina in forte sviluppo sia nelle giovani età che tra gli over 50.

L'impianto consente di svolgere attività sportiva a più giovani contemporaneamente che possono eseguire un numero infinito di esercizi a corpo libero con l'ausilio della struttura che prevede diverse stazioni. Chiunque, anche senza un allenamento precedente può eseguire esercizi partendo da un livello per principianti per arrivare a quelli più difficili e spettacolari, che richiedono anni di allenamento. Verrà collocata una tabella informativa con le istruzioni per svolgere gli esercizi.