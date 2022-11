Frazzanò – Il Consiglio Comunale di Frazzanò, riunitosi Sabato 5 Novembre in Sessione ordinaria, ha approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e, nel corso dell’Adunanza, ha prestato il tradizionale giuramento il neo-Consigliere di maggioranza Lorenzo Miracola, che ha preso il posto del Consigliere dimissionario Linda Muglia.

La proposta del Bilancio, approvata all’unanimità dagli 8 Consiglieri presenti (7 di maggioranza e 1 di minoranza), è stata illustrata dal Responsabile dell’Area economico-finanziaria Dott. Antonio Mileti, il quale ha messo in evidenza che le principali somme vengono utilizzate per la manutenzione dell’acquedotto e delle strade, e per la pulizia del paese, e alcune cifre provengono dai trasferimenti regionali.

Il Sindaco frazzanese Gino Di Pane ha sottolineato che il Bilancio viene attuato in questa data, dato che spesso gli importi concessi dalla Regione poi vengono modificati durante il corso dell’anno (e questi cambiamenti devono essere inseriti nel Bilancio), e ha fatto notare che, per il sollevamento dell’acqua, il Comune dovrà pagare 3 volte tanto rispetto allo scorso anno (con un aumento del 150%, che rispecchia l’andamento del caro energia in tutta Italia).

Il civico consesso ha poi applicato l’impegno a promuovere la sostenibilità energetico-ambientale, attraverso la costituzione di Comunità di energie rinnovabili e solidali (anche questo argomento è stato approvato all’unanimità). Il Sindaco Di Pane, riguardo a questo punto all’ordine del giorno, ha evidenziato che si tratta di un importante incentivo concesso dall’Assessorato Regionale e, dunque, di un buon investimento, con la possibile creazione di impianti fotovoltaici.