Si svolgerà venerdì 11 novembre, alle 18, presso la biblioteca comunale di Capo d’Orlando, in Via del Fanciullo, la presentazione del romanzo “Si sciolgono le nevi” di Franco Fogliani.

Interverranno il Sindaco Franco Ingrillì, il responsabile della Biblioteca Carlo Sapone ed il Professor Antonio Matasso. L’incontro sarà moderato da Franco Perdichizzi.

Franco Fogliani è cultore di Filosofia teoretica all’Università di Messina. È stato assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione del Comune di Sinagra e dirigente scolastico a Capo d’Orlando. Tra i fondatori del premio Beniamino Ioppolo-Lucio Piccolo, ha pubblicato raccolte di racconti, saggi e poesie.

Il romanzo riesce a mettere in risalto il lato prettamente umano delle vicende storiche degli anni che vanno dal 1939 al 1 945. Pertanto, ai temi della lotta antifascista, della situazione contadina e del disagio causato dalla crisi economica, si affiancano i temi dell’amore e dell’amicizia per restituire umanità a fatti storici che, ancora prima di sconvolgere dinamiche politiche, sociali ed economiche, hanno sconvolto la vita di uomini e donne. Il romanzo rimanda un affresco dell’Italia intera, da nord a sud, seguendo le vicissitudini di Marcello Poldesi, laureato in Legge a Milano e fuggito in Francia per scampare alla guerra d’Africa. Al suo rientro in Italia viene arrestato e mandato al confino a Messina. Qui ritrova Carlo – personaggio ispirato allo scrittore Beniamino Ioppolo – e conosce i giovani siciliani che insieme a lui e Carlo diverranno partigiani. Incontra anche Grazia, figlia del vicesegretario del Fascio locale e, nonostante l’appartenenza a due mondi ideologicamente opposti, i due giovani si innamoreranno.

“Si sciolgono le nevi” vanta anche la prefazione firmata da Antonio Matasso – avvocato, giornalista e docente universitario di Legislazione dei beni culturali. Con queste parole consegna il libro ai lettori e alle lettrici. “Un romanzo, dunque, di figure rapide e tutte vive, fatto di pagine dalle parole precise e vere. In breve, il libro che la generazione siciliana dei genitori di Franco Fogliani e dei suoi stessi fratelli più grandi di lui e tutti emigrati, forse avrebbe voluto scrivere. Ora, finalmente, si realizza grazie a chi, pur nato dopo la guerra, è cresciuto avvolto in quello stesso immaginario”.