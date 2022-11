Mirto – Il Mirto ottiene la prima vittoria stagionale, imponendosi in casa 4-1 contro la Stefanese nella terza giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La formazione mirtese, guidata da mister Emanuele Frisenda, conquista i primi 3 punti nel torneo, dopo le sconfitte subite contro Club Sportivo Oliveri e Fondachelli; l’incontro odierno è stato deciso dalle reti di Alessandro Castrovinci, Luca Di Giandomenico, Walter Accardi e Marco Rizzo.

Il Mirto si rende subito pericoloso al 3′ con Sgrò, che calcia dal limite dell’area e colpisce il palo; fortunato nell’occasione il portiere ospite Marchese, che dopo il palo si rifugia in corner. Risponde la Stefanese all’11’ con Galbo, che impegna sul primo palo l’estremo difensore locale Presti. Al 15′ il centrocampista del Mirto Simone Cangemi spreca in piena area, mandando a lato su assist di Sgrò. La Stefanese passa in vantaggio al 21′ con Salvatore Cicero, che supera Presti con un tiro preciso all’angolino. Il Mirto trova il pareggio al 33′ con Castrovinci, che approfitta di un errore di Marchese e insacca per il momentaneo 1-1. Al 34′ ci prova di nuovo Cangemi, ma la sua punizione finisce a lato.

A inizio ripresa il Mirto va in vantaggio al 46′ con Di Giandomenico, che supera Marchese su assist di Sgrò. Marchese si salva al 56′ su Castrovinci, che era penetrato in area avversaria. Al 62′ il direttore di gara De Prisco di Barcellona Pozzo di Gotto concede un penalty, per un fallo del portiere Marchese ai danni di Accardi; lo stesso Accardi si presenta dal dischetto, spiazza Marchese e sigla il 3-1. La Stefanese si fa vedere in avanti al 79′ e all’81’ con Cicero e Rampulla, ma in entrambi i casi Presti riesce a sventare i tentativi avversari. All’84’ il Mirto va vicino alla quarta rete con Micalizzi, che da 2 passi calcia a lato. Il poker arriva all’85’ con Rizzo, che segna il definitivo 4-1 con una girata in area di rigore.

Nel prossimo turno il Mirto è atteso dal derby in trasferta contro la Mamertina, match che verrà disputato nel weekend tra il 19 e il 20 Novembre (infatti Domenica 13 Novembre la Terza Categoria osserverà un turno di riposo). In testa alla classifica a punteggio pieno con 9 punti si trova il Club Sportivo Oliveri, che ha sconfitto in trasferta 3-1 il Sant’Antonino.