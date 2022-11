È stata una giornata intensa a San Salvatore di Fitalia quella di ieri, sia per la commemorazione dei caduti in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che per l’elezione del baby Sindaco e il baby Consiglio comunale.

Per la carica di baby Sindaco è stato eletto Giuseppe Barone della II classe della scuola secondaria di primo grado. I Consiglieri eletti sono invece: Fatima Anastasi, Asia Barone, Nicholas Carcione, Tommaso Casella Mariolo, Nicolò Lombardo, Edoardo Pizzolante, Vieni Alessandro Pio Vieni, Naele Vilardo ed Elena Zumbino. La carica di Vicesindaco è stata assegnata a Kristel Armeli Moccia.

Dopo la proclamazione è stato appuntato il fiocco tricolore agli eletti e consegnata la fascia al baby Sindaco. Nei prossimi giorni sarà convocato il neo consiglio per gli adempimenti e il relativo giuramento.

Dopo i complimenti del sindaco Giuseppe Pizzolante, la giornata è proseguita ricordando i caduti delle guerre e ribadendo l’importanza della pace.

Particolarmente sentito il ricordo del “Milite Ignoto” cittadino onorario di San Salvatore di Fitalia.

“Grazie anche al nostro Dirigente Scolastico prof.ssa Santomarco, che si è soffermata sui valori universali di fratellanza e condivisione, citando lungimiranti personalità quali Giuseppe Ungaretti e Anna Frank” ha affermato il Sindaco Pizzolante.

A conclusione, il corteo con la partecipazione della Banda Vincenzo Bellini, che al suono del “Piave” del “Silenzio” e dell’ Inno di Mameli ha accompagnato la deposizione di una corona di alloro ai monumenti dei Caduti in Piazza S. Antonio e Piazza S. Caterina.

La manifestazione, con benedizione finale impartita da don Placido d’Omina, si è conclusa con le ultime battute del Sindaco: “Dobbiamo ricordare i nostri Caduti e la commemorazione del 4 novembre è l’occasione migliore per farlo. Ci permette di riflettere sul senso della vita, in contrapposizione alla guerra che è invece morte. Iniqua e ingiusta, rende i popoli succubi del potere oppressivo. Gridiamo il nostro secco “No” alla guerra”.