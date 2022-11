Dalla simulazione alla realtà. È stato trasportato in codice rosso al Policlinico il 63enne centrato da uno scooter lungo la cortina del porto questa mattina mentre era in corso la simulazione nell’ambito dell’esercitazione “Sisma dello stretto 2022”.

L’uomo è finito sull’asfalto dopo l’impatto con uno scooter condotto da un 32enne. L’anziano ha riportato gravi ferite alla testa e diverse fratture esposte. A soccorrerlo gli operatori impegnati nella simulazione che si sta tenendo in questi giorni per testare la macchina organizzativa dei soccorsi in caso di grave evento sismico nell’area di Messina e Calabria.