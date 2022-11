Galati Mamertino – E’ entrato nel vivo per l’Istituto Comprensivo di Longi, che comprende anche le Scuole di Galati Mamertino, il nuovo anno scolastico 2022/2023 con i servizi di mensa scolastica e di scuolabus, che prenderanno il via Lunedì 7 Novembre.

“Dopo due anni di restrizioni, questo sembra essere un inizio più sereno – dichiara il Sindaco Vincenzo Amadore -. Spero che sia ricco di tante soddisfazioni per i nostri giovani, affinché possano assaporare ogni singolo momento trascorso tra le aule scolastiche e possano realizzare tutti i loro sogni.

In sinergia con l’istituzione scolastica stiamo lavorando, per risolvere le criticità e per sostenere qualunque iniziativa, che possa offrire ai nostri ragazzi occasioni di riflessione e di crescita personale e culturale. Il servizio di mensa scolastica partirà il 7 Novembre e riguarderà gli alunni delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sia del centro che della Frazione San Basilio. Stiamo lavorando, inoltre, per l’istituzione di un centro di cottura comunale, che miri sulla cura della qualità del pasto e delle materie prime, punti fondamentali e fortemente voluti dall’Amministrazione Comunale.

Da Lunedì 7 Novembre sarà attivo anche il servizio scuolabus per i plessi della Frazione San Basilio. Nei prossimi giorni verrà garantito il servizio, in modo da coprire tutti gli orari (anche il pomeriggio) per tutti i plessi del centro e della Frazione.

Sono state poi già avviate tutte le procedure per l’attivazione del servizio del Micronido Comunale. Il servizio prenderà il via nel mese di Settembre e sarà attuato per l’intero anno scolastico. Nonostante le tante difficoltà, stiamo lavorando per garantire nel miglior modo possibile tutti i servizi; ci auspichiamo la massima collaborazione dei genitori, con l’intento comune di offrire ai nostri ragazzi un ambiente stimolante, sicuro e rinnovato. L’Amministrazione Comunale sarà sempre a vostra disposizione”.