Prosegue la striscia positiva per gli aeroporti siciliani. Anche il mese di ottobre segnalazioni un record importante per crescita di voli e numero di passeggeri.

Rispetto al 2019, Punta Raisi segna un +12,5%, Catania un 8,1% e Comiso un 16,79%. Anche se, a dire il vero, per novembre sembra attesa una frenata, data l’incertezza del mercato. Calo naturale in vista del prossimo anno e di una nuova estate.

A Catania sono transitati 993.573 passeggeri (919.076 nel 2019), a Comiso 31.150 passeggeri (26.671 nel 2019), da Palermo 687.972 passeggeri (611.580 nel 2019). Cresciuto anche il numero dei voli: 4.720 contro 4.279 di ottobre 2019, con un incremento del 10,3 per cento. In generale, la stagione estiva si è chiusa con +6 per cento di passeggeri.