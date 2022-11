Non c’è pace per Stromboli da quell’incendio del 25 maggio scorso. Dopo l’alluvione del 12 agosto, l’isola torna in ginocchio a seguito della pioggia caduta nelle scorse ore.

Strade e pertinenze di case e strutture ricettive invase da fango, massi e detriti venuti giù dalla montagna. Il Sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, sta attivando i mezzi necessari per liberare le strade, utilizzando i poteri di commissario per l’emergenza. Al momento, risulta impossibile transitare lungo le arterie isolane.