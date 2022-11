Valle del Mela – Ieri 4 novembre si son celebrate l’Unità Nazionale e le Forze Armate.

Tutti i comuni hanno commemorato la memoria dei caduti di tutte le guerre. Quest’anno in uno scenario ancora più suggestionato dalla guerra tra Ucraina e Russia, che da mesi ormai divampa.

Nel comune di Gualtieri Sicaminò la solenne cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco Santina Bitto e di una rappresentanza dell’Amministrazione, dei Carabinieri e della Polizia Municipale. Una ghirlanda è stata posta presso il monumento ai Caduti nelle due Guerre Mondiali in Piazza IV novembre.

Anche a San Filippo del Mela, Torregrotta e in tutti i comuni della tirrenica si è svolta la solenne cerimonia, come potete vedere dalle foto. A Torregrotta il Sindaco Nino Caselli ha anche deposto una targa per i 101 anni del Milite Ignoto

Stesso clima solenne che c’era a San Pier Niceto. Qui i veri protagonisti sono stati gli alunni delle scuole di San Pier Niceto, accompagnati dai loro insegnanti. Presenti anche il Sindaco Domenico Nastasi, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, il Parroco Monsignor Francesco De Domenico, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Pace del Mela prof.sa Rosaria Russo, le Autorità Militari e Joan Carlos Marchetta componente della Banda di San Pier Niceto “M.Pietro Nastasi”.

“Una giornata estremamente importante -hanno dichiarato dall’Amministrazione- in uno scenario attuale segnato dalla guerra in Ucraina, che ci addolora fortemente. Che il ricordo, il passato, la nostra storia, il sacrificio degli altri, la fede, il rispetto, la preghiera e il nostro senso di responsabilità costituiscano parte fondante della nostra società. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti in un momento che non costituisce solo un rituale, ma un insegnamento nella vita di tutti i giorni.”

Anche il Comune di Rometta, come ogni anno, ha celebrato la Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, per ricordare i caduti di tutte le guerre.

La cerimonia ha avuto inizio alle 18,30 con il raduno delle autorità, delle associazioni e dei cittadini di fronte al municipio di Rometta. Subito dopo il corteo è partito per arrivare fino al monumento ai caduti sito in largo padre Sardo. Qui è stata deposta la corona e padre Maurizio Vaccaro ha benedetto il monumento ai caduti. A seguire l’intervento del sindaco avv. Nicola Merlino. La celebrazione è stata accompagnata dalla Storica Banda Città di Rometta diretta dal maestro Stefano Insana.