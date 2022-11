E’ positivo il bilancio del primo giorno dell’esercitazione EXE Sisma nello Stretto 2022, scattata in 37 comuni calabresi e 19 della provincia di Messina. Ieri sera un primo punto in Prefettura ha consentito di conoscere nel dettaglio il lavoro svolto nella prima giornata scattata alle 10,00 con l’invio del messaggio di IT-Alert inviato alla popolazione.

Proprio a proposito dell’arrivo del messaggio che non è arrivato a tutti, si è subito pensato di realizzare un questionario per comprendere le criticità. E un passaggio sulla questione lo ha dedicato il Direttore del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Fabrizio Curcio che ha annunciato briefing con operatori telefonici per capire cosa non abbia funzionato sull’invio o sulla mancata ricezione del messaggio sui telefoni di una parte della cittadinanza: “Nel momento in cui questo sistema sarà operativo, sarà importante capire. Perché non possiamo commettere errori importanti”. Quanto alle questioni logistiche, Curcio ha annunciato briefing strutturati per settori che possano consentire di perfezionare la macchina dei soccorsi.

Si è concentrato prevalentemente sulle aree di ammassamento il Direttore della Protezione Civile Regionale, Salvo Cocina. In particolare, sulla necessità di avere maggiori aree idonee per l’ammassamento. In provincia di Messina ne sono state individuate soltanto sette e tutte in corrispondenza di campi da calcio o comunque impianti sportivi. Poche, davvero poche. ”Questo è un primo risultato, ma anche un monito per il futuro – afferma Cocina – affinché i comuni si dotino di aree idonee perché viviamo in una zona altamente sismica. Il primo scenario che si verifica in caso di evento sismico richiede necessità di alloggi. E poi siamo un’isola e un’isola deve cominciare ad aiutarsi da sola perché così è almeno per le prime 48 ore. Bisogna quindi darsi da fare per trovare aree idonee, anche se solo in fase progettuale. E poi potenziare il piano di protezione civile con colonne mobili”