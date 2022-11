Sono proseguiti anche ieri i servizi di controllo della movida messinese disposti dal Comandante della Polizia Municipale, Stefano Blasco.

Controlli che hanno interessato il centro città e che vedranno impegnati anche stasera e domani gli uomini della Sezione Motociclisti. Contravvenzionati automobilisti indisciplinati con auto in sosta vietata o in doppia fila. Ma anche per guida senza casco di protezione.

In totale sono stati decurtati 50 punti dalla patente ed elevati verbali per quasi 4000 euro