Meteo – L’attesa perturbazione è arrivata puntuale e, già stanotte, si sono registrate le prime piogge sul settore tirrenico. Le condizioni atmosferiche rimarranno tali per tutta la giornata di oggi. Con possibili ulteriori piogge e temporali, a tratti anche intensi.

Dal pomeriggio, in qualche area dell’isola, potrebbe registrarsi un lieve miglioramento. Le temperature hanno rispettato le previsioni, facendo registrare un calo termico. I venti rimangono moderati fino a forti meridionali, comunque in attenuazione con il passare delle ore. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi sia il Tirreno che lo Ionio.