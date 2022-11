Capri Leone – Si svolgerà domani a Rocca di Capri Leone il 2° Raduno Nazionale FIF, organizzato dal Club Lions Nebrodi 4×4 e con il patrocinio del Comune caprileonese, che sarà un appuntamento imperdibile per gli appassionati dell’off-road e della guida 4×4.

Alle 7:30 sarà previsto il raduno dei fuoristrada partecipanti in Piazza Gepy Faranda, con la partenza poi alle ore 9:00. Dopo una passeggiata, di oltre 50 Km, la carovana farà rientro nel primo pomeriggio a Rocca di Capri Leone, in cui sarà anche possibile ammirare gli splendidi prototipi in esposizione; l’arrivo è in programma allo stesso punto della partenza, con conseguente premiazione dei partecipanti.

La partecipazione è consentita solamente alle vetture in regola con il Codice della Strada, munite di gomme da fango, di marce ridotte, di accessori di bordo radio, adeguati al mezzo in possesso; l’organizzazione prevede la presenza del proprio staff su tutto il percorso.