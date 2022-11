San Marco d’Alunzio – Il Comune di San Marco d’Alunzio ha aderito, in qualità di partner, alla quarantaduesima edizione della Rassegna cinematografica internazionale “Paladino d’Oro – Sport Film Festival“, che si svolgerà a Palermo dal 7 al 13 Novembre 2022.

La Rassegna “Paladino d’Oro” sarà un evento sportivo e culturale, seguito dalle maggiori testate giornalistiche, e l’evento potrà fare conoscere le peculiarità del territorio aluntino ad un’ampia platea di amanti dello sport, della cultura e delle tradizioni.

L’Amministrazione Comunale di San Marco d’Alunzio ha deciso di prendere parte a questa Rassegna, in quanto tale percorso potrà arricchire le municipalità aderenti, determinando una forte spinta positiva dal punto di vista turistico-culturale; per la realizzazione di questo evento, come partner, occorre la somma complessiva di 6.100 euro, cifra che troverà copertura nel Bilancio triennale dell’esercizio finanziario 2022/2024.

Tra i protagonisti dei Film della Rassegna “Paladino d’Oro” figurano il pilota Lewis Hamilton e Beppe Fiorello, e tra i premiati ci sono Fulvio Lucisano, Dario Mirri, Pamela Villoresi e Vincenzo Ferrera. Il film “The Start“, di produzione kazaka, ha vinto il social award, assegnato dal pubblico del web. In finale ci sono anche 6 film italiani, tra cui “Il Ragazzo gioca bene” per la regia di Pietro Daviddi e Davide Gallerano, presentato da DAZN per la produzione della Ring Film. Due i film italiani in gara nella categoria miglior cortometraggio, “Emanuele Sioux Blandemura”, con la regia di Riccardo Rabacchi, prodotto dalla Image Hunters, in collaborazione con la Federazione Pugilistica e DAZN Italy, e “1982 Italia Vs Brasile”, con la regia di Alessandro Della Villa e Alessandro Moscatt, e come produttori Eliseo Multimedia e Luca Barbareschi. Nella sezione miglior lungometraggio a contendersi il “Paladino d’Oro” sarà il film di Mario Vitale “L’afide e la formica” per la regia di Mario Vitale. Per la categoria miglior documentario è in gara “Noi Crusaders” di Stefano Sernagiotto e, tra i premi speciali, è in concorso il film “Ausnores” di Alessandro Carnino.