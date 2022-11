Mirto – Si svolgerà Venerdì 11 Novembre dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso il Salone del Museo del Costume e della Moda siciliana di Mirto, il convegno “Le novità nella gestione delle entrate comunali”, valido ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Patti e Barcellona Pozzo di Gotto.

L’evento sarà gratuito. Ai professionisti che seguiranno il convegno per l’intera durata, saranno riconosciuti 4 crediti formativi validi anche per la formazione richiesta alla Revisione dei Conti negli Enti Locali in Sicilia.

Durante i lavori del convegno verrà presentato il libro “Manuale dei tributi locali e del canone unico – Guida pratica per gli Uffici Tributi negli Enti Locali” di Lucio Catania, pubblicato recentemente. Si parte alle ore 15:00 con i saluti di Maurizio Zingales, Sindaco di Mirto e componente del Consiglio Regionale ANCI Sicilia, Mario Sciacca, Presidente ODCEC (Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili) di Patti e Commissario ODCEC di Barcellona Pozzo di Gotto, Carlo Sgrò, Assessore al Bilancio di Mirto, Marco Catania, Presidente UGDCEC (Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di Patti, e Tiziana Vinci, Dirigente finanziario del Comune di Alcamo e coordinatore regionale Sezioni Ancrel della Regione Siciliana.

In seguito interverranno i relatori: Lucio Catania, Segretario Generale del Comune di Enna, Magistrato tributario presso la Corte di Giustizia tributaria, esporrà su “Le innovazioni della riscossione e del contenzioso”; Carlo Vermiglio, Professore associato di Economia delle Aziende Pubbliche presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina, parlerà de “La riscossione negli enti locali: problemi e prospettive in chiave economico-aziendale”; Tiziana Vinci, Dottore commercialista e Responsabile del servizio finanziario del Comune di Alcamo, che si occuperà de “I controlli dell’organo di revisione sul ciclo delle entrate”.