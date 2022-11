Longi – Il Consiglio Comunale di Longi, riunitosi in Sessione ordinaria Venerdì 4 Novembre, ha attuato il DUP 2022/2024, il Bilancio di previsione triennale e il Programma triennale delle opere pubbliche, che comprende anche l’Elenco annuale 2022 e il Piano biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2023.

I tre punti all’ordine del giorno sono stati preceduti dalla discussione di alcuni adempimenti, propedeutici all’applicazione del Bilancio di previsione; innanzitutto sono state confermate le tariffe, relative a IMU, pubblicità, canone mercatale e servizio idrico, per l’anno 2022, e i servizi pubblici a domanda individuale, per lo stesso periodo di riferimento, che riguardano perlopiù il trasporto degli studenti longesi e il trasporto al cimitero comunale.

Riguardo alle tariffe e ai servizi non si ravvisano aumenti, rispetto allo scorso anno, e le due proposte sono state approvate con i voti favorevoli dei 6 Consiglieri di maggioranza presenti, mentre si sono astenuti i 3 componenti del gruppo di minoranza.

Anche l’applicazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali è un atto dovuto, con il parere favorevole del Revisore dei conti, e pure questo argomento ha ottenuto 6 voti favorevoli e 3 astenuti; in seguito sono state verificate le aree e i fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ed è stato attuato il Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento. In merito a questo Piano si fa notare come sia stata aggiornata la piattaforma software degli uffici comunali, in modo da renderli all’avanguardia e da consentire lo svolgimento delle attività in smart working.

La proposta del Programma triennale delle opere pubbliche è stata illustrata dal Sindaco longese Antonino Fabio, il quale ha elencato nei lavori: i cantieri di servizio in itinere, l’inizio degli interventi in Via Umberto I, il completamento dei lavori nella Chiesa di S. Salvatore, la prosecuzione dei lavori di arredo urbano nella parte superiore del paese, un finanziamento ottenuto per le Vie Matteotti e Vittorio Veneto e alcuni progetti da inserire come richieste nel PNRR.

Il DUP e il Bilancio di previsione sono stati descritti dalla Responsabile dell’area finanziaria, la quale ha elencato le varie spese ed entrate effettuate dall’ente comunale; sono stati messi in evidenza alcuni trasferimenti regionali, riferiti ai contributi dei Comuni montani e per i contrattisti, e il risultato di amministrazione è positivo. Inoltre sono stati inviati gli accertamenti, riguardo all’anno 2017, per i pagamenti di IMU e TASI, e sono stati mandati i solleciti per il servizio idrico.

Il gruppo di minoranza ha espresso voto contrario sulla proposta del DUP e del Bilancio, con le motivazioni spiegate dal Consigliere Antonino Miceli, il quale ha nutrito dei dubbi sulla voce Assunzioni programmate per il 2022, con una spesa di 13.000 euro. Il Sindaco Fabio ha chiarito che questa cifra è riferita al pagamento del Segretario Comunale, dato che adesso l’ente è dotato di un proprio Segretario (invece prima doveva contare su un Segretario a scavalco, che era presente solo una volta a settimana). Il primo cittadino longese ha poi anticipato che il Comune ha ottenuto un finanziamento di 10.000 euro, per la realizzazione di una comunità energetica; il Consiglio Comunale dovrà approvare la convenzione di questa comunità energetica entro il 30 Novembre 2022. Il Consigliere di minoranza Miceli ha poi dichiarato che, secondo il suo parere, il DUP non rispetta i criteri di attendibilità, veridicità e coerenza dei dati.

Infine il Consiglio Comunale ha riconosciuto due Debiti fuori Bilancio, rispettivamente di 3.729 euro e di 798 euro, per una controversia risalente al 2013 e per il pagamento di spese processuali a un Avvocato. Anche i due Debiti sono stati approvati con 6 voti favorevoli e 3 astenuti.