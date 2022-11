In corso da stamattina l’esercitazione di Protezione Civile simulazione emergenza sismica e rischio tsunami. È stato allestito nel comune tirrenico un campo base composto da soccorritori e mezzi presso gli Impianti Sportivi (Fagnani- Terre Forti) in contrada Fiume Gallo e sono in corso esercitazioni su tutto il territorio e momenti di informazione/ formazione. Il territorio è interessato dal transito di numerosi veicoli di Protezione Civile.

L’obiettivo è testare il Piano di Protezione Civile Comunale, la capacità della macchina amministrativa e del soccorso di rispondere alle emergenze. L’evento rappresenta, inoltre, un’importante attività formativa per tutta la cittadina tirrenica.

L’Amministrazione Comunale, unitamente ai settori tecnici, al personale dipendente e al gruppo volontari di protezione civile, ha fornito un importante supporto all’esercitazione, testando i propri mezzi di allerta, tra cui le sirene che hanno suonato per un minuto simulando l’avvertimento alla popolazione per un imminente pericolo. Nei locali comunali, inoltre, si è riunito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per coordinare le operazioni di intervento a seguito di calamità naturale. Tutto ha funzionato in modo encomiabile.