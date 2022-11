Ottantadue organizzazioni di volontariato, 2.391 operatori, tredici colonne mobili, 490 mezzi. E’ questo lo spiegamento di forze messo in campo dalla Protezione Civile Siciliana per l’esercitazione nazionale “Exe Sisma dello Stretto 2022” che ha preso il via oggi e proseguirà fino a domenica con la simulazione di scenari determinati da un terremoto di magnitudo 6.0 che coinvolgerà le province di Messina e Reggio Calabria.

VIA ALLA SIMULAZIONE – Intorno alle ore 10 l’invio del messaggino di It-Alert sui telefoni cellulari di cittadini di zone coinvolte nell’esercitazione e degli operatori. A caratterizzarli una suoneria differente rispetto a quelle abituali. I volontari, provenienti da tutta la Sicilia, hanno raggiunto le aree di ammassamento a Messina, Falcone, Milazzo, Rometta, Villafranca Tirrena, Letojanni, Roccalumera e Alì Terme. Le associazioni testano l’assistenza alla popolazione a 360 gradi, ciascuna secondo le sue prerogative: distribuzione pasti, segreteria, telecomunicazioni, logistica, soccorso, ricerca persone sotto le macerie, recupero beni culturali, impiego unità cinofile e anche assistenza veterinaria.

TIMING – Alle 9.58, a Villafranca Tirrena, è suonata la sirena di allerta maremoto per una prova tecnica. Alle 10.13 è partita l’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi a Messina, ovvero l’organo principale a livello provinciale, presieduto dal Prefetto o suo delegato. Alle 10.35 è stato attivato il Coc Messina. Alle 11.17 l’attivo del Dirigente Generale Cocina presso la sede Protezione Civile di Messina. In precedenza, erano stati già allestiti i campi nelle aree di ammassamento e le colonne mobili si erano messe in viaggio da tutta la Sicilia. Alle ore 11.18 via ai sopralluoghi per censimento danni in corso.

IT-ALERT – Alle 11.31 si apprende che non tutti avrebbero ricevuto il messaggio IT-Alert ed è stato quindi predisposto un questionario online per rilevare le criticità. Di contro un utente lo ha ricevuto mentre si trovava nella lunga galleria ferroviaria che collega Villafranca Tirrena a Messina attraversando i Peloritani. Clicca qui per compilare il questionario sulla ricezione dell´IT alert

LA SIMULAZIONE A MESSINA – Subito dopo il messaggio di allerta, al PalaRescifina è stato allestito il campo di ammassamento per mezzi e popolazione, in attesa delle colonne mobili. All’Ex Ospedale Margherita, i Vigili del Fuoco hanno simulato attività di recupero di persone rimaste sotto le macerie. Arriva un modulo specializzato Usar da Palermo. Oggi pomeriggio, a Giampilieri, sarà staccata la pubblica illuminazione dalle 17 alle 22 al fine di simulare un soccorso di ricerca di persone disperse attraverso unità cinofile e mezzi. Il distacco interesserà la zona del canalone sovrastante Piazza Pozzo.

LA SIMULAZIONE SULL’AREA TIRRENICA – Hanno risposto alla grande i comuni e i volontari dell’area tirrenica da Falcone a Barcellona Pozzo di Gotto fino a Spadafora, Rometta, Saponara e Villafranca Tirrena. Attivati i Coc con gli allestimenti dei campi di ammassamento al campo sportivo Filari di Rometta e al Fagnani di Villafranca Tirrena, dove è stato allestito un campo base per sfollati, tenda medica, tende mensa. A Barcellona Pozzo di Gotto, Club Radio CB e Polizia Municipale hanno partecipato a prove di evacuazione delle elementari di Santa Venera e del plesso Majorana dell’I.C. Militi. A Spadafora allestito un punto di raggruppamento nazionale per le radiocomunicazioni di emergenza in Piazza Vittorio Emanuele, ai piedi del Castello.

LA SIMULAZIONE SULL’AREA JONICA – Tre aree di ammassamento a Letojanni, Roccalumera e Alì Terme, sette colonne mobili impiegate e 580 volontari. Sono state allestite 97 tende. A Roccalumera area allestita nel campo sportivo, così come ad Alì Terme e Letojanni. Eseguite inoltre prove di evacuazione nelle scuole.