Mirto – Si è svolta Venerdì 4 Novembre nel Comune di Mirto la commemorazione dei caduti di tutte le guerre, in occasione della Giornata delle Forze Armate.

Alle ore 11:15 il corteo dei partecipanti, guidato dal Sindaco mirtese Maurizio Zingales, dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale, si è diretto dal Palazzo Municipale verso la Chiesa Madre, dove è stata celebrata la Santa Messa, in suffragio dei caduti delle guerre, da Padre Carmelo Scalisi.

Al termine della celebrazione è stata deposta una corona al Monumento dei caduti ed è avvenuta la commemorazione da parte degli alunni delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, i quali hanno recitato poesie, testi, canti e preghiere al Milite Ignoto; è stato poi intonato l’Inno di Mameli, cantato da tutti i presenti.

“Rivolgo un saluto e un ringraziamento alle autorità civili, militari e religiose presenti, e agli insegnanti, che ogni giorno si adoperano per la crescita culturale degli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado – ha affermato il Sindaco Zingales nel suo intervento -. Auguro a tutti i ragazzi presenti di crescere sempre nella pace, nel dialogo, nel confronto e nella tolleranza. Un saluto caloroso, come ogni anno, va ai reduci di tutte le guerre, che in tutta Italia testimoniano l’importanza di questa ricorrenza. Il 4 Novembre ci fa ricordare i tanti morti durante gli eventi bellici e per non dimenticare quanti hanno combattuto per la nostra patria; il ricordo dei caduti ci permette di essere risoluti nell’impegno quotidiano, con la sicurezza che la giustizia e la pace devono essere raggiunti, per il benessere di ogni famiglia e di ogni nazione. Bisogna abbandonare ogni retorica della guerra, per comprendere i ruoli e le funzioni di un esercito moderno, impegnato a costruire processi di pace, con la sua presenza nelle missioni e negli organismi internazionali”.