Un 23enne di Gioiosa Marea, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della locale stazione per evasione e furto aggravato.

L’uomo, che si trovava ristretto al regime degli arresti domiciliari presso un appartamento di un villaggio turistico per il reato di maltrattamenti in famiglia, durante il controllo alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, è stato sorpreso dai Carabinieri all’interno della reception del villaggio turistico. L’uomo era in possesso della somma di 120 euro in banconote di vario taglio, che erano state asportate dalla cassa della struttura ricettiva. Il 23enne pertanto è stato arrestato, in flagranza di reato, per evasione e furto aggravato.

Nella mattinata di oggi è stato condotto davanti al Giudice presso il Tribunale di Patti che, dopo aver convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, ha ripristinato a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari.