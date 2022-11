Milazzo – Un incendio in pieno centro cittadino, a Milazzo, si è sviluppato intorno alle 10.00 di questa mattina.

A mettere in allarme i residenti una densa coltre di fumo nero, che era ben visibile da tutta la città. A prendere fuoco un edificio non abitato all’angolo di via G. Rizzo. Le fiamme sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco e la situazione è rientrata nella normalità a breve giro. Non si conosce la matrice del rogo: su questo aspetto stanno infatti lavorando le autorità preposte.

Secondo quanto dichiarato da chi era presente a Milazzo, nell’aria era percepibile un forte odore simile a quello della plastica.