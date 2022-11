Continuano i lavori per il completamento della rete fognante in Contrada San Gregorio e questo, inevitabilmente, comporterà dei disagi soprattutto per i residenti della popolosa frazione.

Sino al completamento dei lavori, che dall’Amministrazione comunale fanno sapere non dureranno più di 5 giorni, per raggiungere il centro di Capo d’Orlando da San Gregorio bisognerà arrivare sino alla salita posta prima di Testa di Monaco, per poi immettersi sulla Nazionale direzione Palermo.

Per chi invece deve percorrere il percorso inverso può scegliere la vecchia statale 113 sino all’innesto (direzione monte/mare) che immette sulla provinciale 147 proprio all’altezza dell’hotel “La Tartaruga”.

Nell’ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Municipale di Capo d’Orlando Maria Teresa Castano si legge che per la “Realizzazione del II lotto di completamento della rete fognante in c.da San Gregorio” viene richiesta l’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare, eccetto residenti, nella ex S.S.113 tratto compreso dall’innesto del viadotto Milio fino all’incrocio con la S.P.147 panoramica San Gregorio – zona Bagnoli, dalle ore 7,00 del 05/11/2022 fino a completamento dei lavori.