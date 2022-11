Monforte San Giorgio – In tutte le diocesi di Italia Domenica 6 novembre si celebrerà la 72a Giornata del ringraziamento che ha lontane origini nelle tradizioni religiose ed è destinata a rendere grazie a Dio per i doni della terra ed a chiedere la benedizione sui nuovi lavori.

Il Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana per tale giornata ha come tema: «Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto» (Am9,14). Custodia del creato, legalità e agromafie. Ogni parrocchia è invitata ad organizzare la propria giornata locale del Ringraziamento. A livello diocesano la Giornata si terrà nella Parrocchia S. Giorgio sita in Monforte San Giorgio (ME). Sarà un momento importante di preghiera e fraternità che coinvolgerà la nostra Arcidiocesi di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela. Domenica 6 novembre alle ore 11,00 verrà celebrata la S. Messa presieduta dal parroco Don Pippo Donia.

In apertura della Giornata del Ringraziamento, alle ore 10,00 in Piazza 4 novembre si terrà un momento di riflessione con i referenti delle associazioni Fai CISL, Feder.Agri- MCL e Ucid. Sarà presente inoltre la Commissione Diocesana Custodia del Creato e il Circolo Laudato si’. A moderare l’incontro la giornalista Maria Caterina Calogero.

In piazza 4 novembre sarà possibile visitare gli stand delle “buone pratiche” presentate alla 49° Settimana Sociale di Taranto dello scorso ottobre, ovvero l’Azienda Agricola Granatu, Extravergine, La Zagara in fiore, Pan Travel, Trinagro e di altre aziende locali.

Prima delle Celebrazione Eucaristica un momento di accoglienza turistico culturale alla scoperta della Chiesa di S. Giorgio, che sarà curato dalla P.A.N. Travel Solution srls. Alle 11.00 la Santa Messa e subito dopo sarà possibile visitare la “buona pratica” Granatu. passando per il centro storico.